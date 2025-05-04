Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

США открестились от роли посредника: Россия и Украина остаются один на один

Вашингтон меняет стратегию в отношении переговоров между Москвой и Киевом. Администрация Джо Байдена в своё время активно вмешивалась в украинский конфликт, а при Трампе, казалось бы, наметился поворот к «миротворчеству».

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