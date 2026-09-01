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Царьград

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ЮНИСЕФ предупреждает о росте детской смертности к 2025 году

ЮНИСЕФ предупреждает о росте детской смертности к 2025 году

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупреждает об угрозе роста детской смертности впервые за десятилетия в 2025 году из-за сокращения помощи и увеличения долгового бремени в странах с низкими доходами.

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