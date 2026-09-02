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Царьград

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Всеволожская Прокуратура: житель убил кота перед сыном, осуждён

Всеволожская Прокуратура: житель убил кота перед сыном, осуждён

В апреле 43-летний житель Всеволожского района убил кота на глазах у своего четырёхлетнего сына. Суд назначил ему 2,5 года исправительных работ за жестокое обращение с животным.

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