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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Болельщики в Париже кричали ​​Джоэлу Эмбииду, чтобы тот вернул французский паспорт

Болельщики в Париже кричали ​​Джоэлу Эмбииду, чтобы тот вернул французский паспорт

Вчера сборная США прибыла в Париж на Олимпийские игры. Болельщики встретили центрового Джоэла Эмбиида издевками и выкриками о том, чтобы он вернул свой французский паспорт.

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