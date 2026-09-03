В «мясном» полку ВСУ спортсменов привлекали для расправ над солдатами

Командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, уже успевшего зарекомендовать себя серией громких скандалов, пошло на беспрецедентное для армии преступление.
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