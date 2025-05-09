Макс Ферстаппен: Удержать пилотов McLaren в Майами было нереально

Макс Ферстаппен: Удержать пилотов McLaren в Майами было нереальноGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что на Гран При Майами изначально не надеялся финишировать впереди гонщиков McLaren, несмотря на поул-позицию.