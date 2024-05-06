Казан суды прокуратураның Илназ Галәвиевтан 1,4 млн сум түләтү дәгъвасын канәгатьләндерде https://tatar-inform.
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Казан суды прокуратураның Илназ Галәвиевтан 1,4 млн сум түләтү дәгъвасын канәгатьләндерде https://tatar-inform.