Пьяный москвич, пытаясь убить жену, сломал лопату о голову её сына Елена ГалицкаяВ ночь с 7 на 8 мая в Москве произошел шокирующий инцидент, в ходе которого пьяный мужчина атаковал свою семью, нанеся им серьезные травмы.
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