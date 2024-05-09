Пьяный москвич, пытаясь убить жену, сломал лопату о голову её сына Елена ГалицкаяВ ночь с 7 на 8 мая в Москве произошел шокирующий инцидент, в ходе которого пьяный мужчина атаковал свою семью, нанеся им серьезные травмы.