Прогресс «Арсенала» в атаке и швейцарский Кроос из «Брюгге». Тактика ЛЧ

И Дисаси испортил офсайдную ловушку. Новый выпуск тактики ЛЧ. Мы разбирали игры «Реал» – «Атлетико (текст), «Бавария» – «Байер» (текст) и «ПСЖ» – «Ливерпуль» (текст) отдельными материалами, здесь акцент на других матчах 1/8 финала.