Дума предлагает ряд ужесточений против иноагентов и рьяных критиков власти. Комментарий Георгия Бовта

Принятие законопроектов «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и об уголовной ответственности за деятельность против безопасности государства позволит значительно расширить юридические основания для привлечения к ответственности попадающих под них граждан, уверен политологГосдума во вторник, 7 июня, рассмотрит законопроект о наказании за публичные призывы против безопасности России, предусматривающий до семи лет колонии со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей.