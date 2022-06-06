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Дума предлагает ряд ужесточений против иноагентов и рьяных критиков власти. Комментарий Георгия Бовта

Дума предлагает ряд ужесточений против иноагентов и рьяных критиков власти. Комментарий Георгия Бовта

Принятие законопроектов «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и об уголовной ответственности за деятельность против безопасности государства позволит значительно расширить юридические основания для привлечения к ответственности попадающих под них граждан, уверен политологГосдума во вторник, 7 июня, рассмотрит законопроект о наказании за публичные призывы против безопасности России, предусматривающий до семи лет колонии со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей.

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