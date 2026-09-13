В Татарстане в воскресенье местами ожидаются дожди и до +19 градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В воскресенье, 13 сентября, в республике будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр РТ.
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