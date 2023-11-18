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Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить

Свежий, в консервах, сушеный: кому нельзя горох и что из него лучше приготовить

Его добавляют в салаты, варят, тушат, едят в свежем виде, консервируют. Горох любят многие. Но насколько полезен он в свежем виде, в форме консервов или сушеный, который используют для варки супов и пюре? фото: iStockphotoПо содержанию белка горох, особенно сушеный, может потягаться даже с мясными продуктами.

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