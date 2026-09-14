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Царьград

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SAFF осудила скандирование имени Диогу Жоты фанатами на матче

SAFF осудила скандирование имени Диогу Жоты фанатами на матче

Федерация футбола Саудовской Аравии осудила поведение болельщиков, выкрикивавших имя Диогу Жоты в адрес Рубена Невеша 12 сентября.

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