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Тульские новости

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ДТП на трассе М-2 ограничило движение

ДТП на трассе М-2 ограничило движение

На кадрах видно, что передняя часть одного из автомобилей повреждена. Вторая машина разбита не только спереди, но ещё и сбоку.

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