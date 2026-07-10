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WSJ: отложен приезд в Газу даже 20 миротворцев вместо обещанных Трампом 20 тыс.

WSJ: отложен приезд в Газу даже 20 миротворцев вместо обещанных Трампом 20 тыс.

Международные стабилизационные силы, которые должны были разместиться в Газе в количестве 20 тыс. человек в рамках мирного плана президента США Дональда Трампа, отложили выезд даже первой группы из 10-20 миротворцев.

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