В Хабаровском крае за государственную измену осудили подполковника запаса.Ближайшие тринадцать лет подполковник запаса и противник СВО из Хабаровского посёлка Заветы Ильича проведёт в колонии строгого режима.
В Хабаровске судили подполковника: Спонсировал ВСУ
Комментарии
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Александр Тарасов
К сожаление в России во время СВО, нарисовалось столько много предателей, которых пора лишать Российского гражданства и это будет правильно! ( Повторяется 1941 - 1945 г).
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20 час.
Александр Пелимский
Вот тут нужно подумать о "шпиономании" Сталина, Может это была не мания а реальное положение дел?
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17 час.
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