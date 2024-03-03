Музыка: «Аккорд зла»: какую музыку в эпоху Возрождения католическая церковь считала дьявольской

Эпоха Возрождения была периодом, когда наука и искусство переживали второе рождение. И хотя музыканты оставались такими же религиозными, как и в Средневековую эпоху, они стремились примирить богословскую практику с духом времени.
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