Суд приговорил к четырем годам колонии пособницу телефонных мошенников в Санкт-Петербурге

Она помогла обмануть пенсионера на 400 тысяч рублей Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки из Краснодарского края, рассказали во вторник, 27 мая, в надзорном ведомстве.
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