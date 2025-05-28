Суд приговорил к четырем годам колонии пособницу телефонных мошенников в Санкт-Петербурге

Она помогла обмануть пенсионера на 400 тысяч рублей Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении рецидивистки из Краснодарского края, рассказали во вторник, 27 мая, в надзорном ведомстве.