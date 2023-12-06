«Конец пути»: почему спрос на золото и криптовалюту ставит мировые рекорды?

Судя по результатам референдума и предъявленному официальным Каракасом ультиматума Джорджтауну, между Венесуэлой и соседней Гайаной действительно может начаться война, впервые в новейшей истории всенародно одобренная на плебисците.
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