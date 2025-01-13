Автор книг, которые обожает моя семья на протяжении как минимум трех поколений (я, принісши всего лишь одну книгу из школьной библиотеки, заразила родителей, а затем передала эстафету дальше), человек, искренне любивший всех животных в равной степени, и не только их, ведь он был истинным ценителем женской красоты, а также любил мясные, жирные и вредные блюда […] Сообщение К столетию великого человека появились сначала на Дзен дневник.
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