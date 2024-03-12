Тур на Байкал из Индии организуют благодаря господдержке

В рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство” Иркутский туроператор “Байкальская Виза Тур” достигла соглашения с индийским партнером об организации туристических туров из Индии на Байкал, сообщает областное правительство.
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