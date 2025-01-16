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Царьград

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"Проблема намного сложнее": Вероятность войны в Приднестровье оценил вице-спикер Словакии

"Проблема намного сложнее": Вероятность войны в Приднестровье оценил вице-спикер Словакии

Вице-спикер Национального совета Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко приехал в Россию во главе делегации, чтобы "наладить диалог".

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