Патриарх Кирилл оценил инициативу о подготовке героев СВО для госуправления

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что считает своевременной и правильной инициативу, предусматривающую возможность участия героев специальной военной операции в программе подготовки для государственного управления.
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