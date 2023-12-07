Прогноз погоды в Крыму на 7 декабря 🌧🎄 В Симферополе +6 и небольшой дождь В Севастополе +8 и небольшой дождь В Евпатории +6 и небольшой дождь В Джанкое +5 и небольшой дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +9 и небольшой дождь В Керчи +5 и небольшой дождь В Армянске +2 и небольшой дождь В Бахчисарае +7 и небольшой дождь В Феодосии +7 и небольшой дождь В Судаке +8 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24.