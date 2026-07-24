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Metro новости

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Мужчина попросил посадить его в тюрьму, потому что от работы у него панические атаки

Мужчина попросил посадить его в тюрьму, потому что от работы у него панические атаки

Мировой судья в Петербурге заменила обязательные работы на принудительные для осуждённого мужчины. Тот сам просил лишение свободы, пожаловавшись на панические атаки от труда, но суд решил, что труд облагораживает.

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