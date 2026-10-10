Мистика на Хэллоуин: читать страшный рассказ

Октябрь умирал мучительно. Последние дни месяца выдались промозглыми, ветреными и бесконечно серыми. Дождь не лил, а скорее висел в воздухе мелкой, колючей пылью, оседая на пожелтевших листьях и голых ветвях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым