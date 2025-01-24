В Сенате США попросили Трампа рассекретить дело Джеффри Эпштейна

Материалы дела о глобальной сети секс-торговли несовершеннолетними попросили обнародовать американский сенатор Марша Блэкберн и член палаты представителей от Республиканской партии Тим Бэрчетт, 24 января сообщает газета Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии