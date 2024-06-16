На Украине рассказали о закупках оружия у посредников и росте цен в шесть раз

Основатель украинского "Агентства оборонных закупок" Владимир Пикузо заявил, что поставок оружия от стран Запада недостаточно, Украине приходится докупать его у спекулянтов из-за чего цены на вооружение выросли в шесть раз.
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