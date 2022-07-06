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Бодипозитив: принятие себя или непринятие дисциплины?

Бодипозитив: принятие себя или непринятие дисциплины?

Бодипозитив – популярное течение, которое явилось на свет в США. Смыслом такого движения было собственное принятие и одобрение полноты со стороны окружающих.

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