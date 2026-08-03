Определены победители чемпионата «АртМастерс» в категории «Юниоры»

В Москве на площадке Государственной Третьяковской галереи состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» в возрастной категории «Юниоры».
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