Michael Kappeler/TASS Члены двухпартийной делегации конгресса США предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому отказаться от ударов по российским НПЗ на 100 дней.
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