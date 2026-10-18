Космос перестаёт быть территорией мира. По данным британского издания The Telegraph, в ближайшие пять лет человечество может столкнуться с полноценной космической войной.
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