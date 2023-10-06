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Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп изъявил готовность возглавить на непродолжительный срок Палату представителей Конгресса, чтобы добиться консолидации Республиканской партии для поиска и выбора постоянной кандидатуры на пост спикера.

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