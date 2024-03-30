Сергей Собянин рассказал, как работает "мозг" московского метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе единого диспетчерского центра (ЕДЦ) столичного метро."Безопасную и бесперебойную работу столичного метро обеспечивает Единый диспетчерский центр", - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
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