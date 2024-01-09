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Закон, порядок, государство

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ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о прекращении гражданства в отношении мигранта за неисполнение обязанности по постановке на воинский учет

Главным управлением МВД России по Челябинской области в рамках операции «Нелегальный мигрант» принято решение о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении 28-летнего мужчины, ранее являющегося гражданином ближнего зарубежья.

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