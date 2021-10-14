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Аналитики ЦБ предупредили о сохранении инфляционных рисков со стороны рынка труда

Проинфляционные риски со стороны рынка труда пока умеренные, но риски устойчивого повышения инфляционного давления с этой стороны могут реализоваться, если текущий дефицит кадров в отдельных отраслях распространится на более широкий круг отраслей.

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