Более 90% обнаруженных мальков пришлось на окуня и уклейку: 61% и 30% соответственно. Среди других видов: плотва, густера, карась, лещ, пескарь и ерш.
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