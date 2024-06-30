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«Здание заминировано!» — месяц сидящие без света одесситы грозят облэнерго

«Здание заминировано!» — месяц сидящие без света одесситы грозят облэнерго

В Одессе продолжается энергетический коллапс и террор. Тотальный блэкаут, объясняемый пропагандой «постоянными атаками РФ на энергообъекты», привел к тому, что свет в жилые дома и казенные учреждения подается два раза в сутки — два часа днем, и два часа ночью.

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