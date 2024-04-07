Мимо пронесся атомный ледокол.https://colonelcassad.livejournal.com/9077001.html?utm_refer.PS. Россия является с огромным отрывом ведущей ледокольной державой мира, что обеспечивает ей предпочтительные позиции в борьбе за влияние в Арктике.
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