Почему целью украинских националистов становятся мирные люди, каким мог бы стать адекватный ответ на террористические преступления Украины, совершенные в Брянской области и на других территориях РФ? Как защитить жителей Приднестровья от угроз с украинской стороны? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».