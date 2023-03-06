Федеральное агентство новостей №1

7 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    Этот "правовед" всё Ещё студентов учит ?  Помнится, он серьёзно заявлял, что НАТО было создано в ответ на подписание ...Правовед Топорнин...
  • Sergiy Che
    Будут учить любить пидорасов и ненавидеть русских?))Совет Европы план...
  • Саша
    Очень хорошо! Жёнам и матерям к празднику!!! Но как столько народу в плен то попадает? Господа командиры?Минобороны РФ соо...

«Анамнез недели». Теракт в Брянской области и подготовка Украины к нападению на Приднестровье

«Анамнез недели». Теракт в Брянской области и подготовка Украины к нападению на Приднестровье

Почему целью украинских националистов становятся мирные люди, каким мог бы стать адекватный ответ на террористические преступления Украины, совершенные в Брянской области и на других территориях РФ? Как защитить жителей Приднестровья от угроз с украинской стороны? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх