В поликлинике Москвы умер режиссер «Улиц разбитых фонарей»

Михаилу Мамедову был 71 год.Михаил Мамедов вчера скончался в одной из поликлиник Москвы. 71-летний режиссер был известен не только как деятель театра – он работал в театре Маяковского и «Театре Луны», но и как создатель популярных телесериалов.