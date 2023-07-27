Никто не хочет воевать на Украине: "в окопе молились и плакали, ждали, когда придут русские"

АМ

Артур Муселимян

Правильно, идëт уничтожение нации. А зачем вы такие нам нужны? Это ведь вы, твари, поддержали переворот и голосовали за нацистов. Вот и получите. А когда мы вас перебьем, как бешеных собак, мы заселим так называемые ваши земли нашими гражданами и они будут драть важих женщин, чтобы рожали русских. И воспитание детей им не доверяют. Одним словом, хохлы, вы нация обречëнных на смерть. Туда вам и дорога.