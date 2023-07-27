ВК Пресс

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Никто не хочет воевать на Украине: "в окопе молились и плакали, ждали, когда придут русские"

Никто не хочет воевать на Украине: "в окопе молились и плакали, ждали, когда придут русские"

Вчера у Работино кинули в атаку совсем молодых украинцев. Некоторым повезло – они попали в плен. Они и рассказали, что раненых на поле боя добивали свои же, чтобы не были ношей.

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Комментарии
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АМ
Артур Муселимян
Правильно, идëт уничтожение нации. А зачем вы такие нам нужны? Это ведь вы, твари, поддержали переворот и голосовали за нацистов. Вот и получите. А когда мы вас перебьем, как бешеных собак, мы заселим так называемые ваши земли нашими гражданами и они будут драть важих женщин, чтобы рожали русских. И воспитание детей им не доверяют. Одним словом, хохлы, вы нация обречëнных на смерть. Туда вам и дорога.
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16 час.
ИД
Ирина Дунаева
Все понимаю,что это душегубы,детоубийцы,но все равно , почему то хохлов солдатиков жалко..Призывников насильно...
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13 час.
Рома Вихрь
У тебя такая русская фамилия 🤣
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8 час.

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