В Архангельской области закрылась большая часть ледовых переправ

Всего в регионе по данным МЧС, действует 45 ледовых переправ. Из них транспортных — 26, пешеходных — 19Главное управление МЧС России по Архангельской области предупреждает, что надежность льда постоянно снижается.
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