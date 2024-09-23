Глава СК России поручил возбудить дело после нападения на защитников деревьев в Москве

Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконной вырубке деревьев в районе Москвы Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о незаконной вырубке деревьев в московском районе Хорошево-Мневники.
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