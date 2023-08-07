Нефтесборную систему установили в поврежденном танкере "Сиг"

Wikimedia/P.Fisxo В машинном отделении танкера "Сиг", который, предположительно, был атакован морским надводным дроном в Керченском проливе, установили нефтесборную систему для откачки нефтеводяной эмульсии, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.