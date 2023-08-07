РЕН ТВ

195 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ким
    Если КНДР объявит себя правопреемницей Византии, к чему это обяжет Турцию?Австрия должна Ро...
  • Grandad
    Непонятно, нашли ли нападавших.Мужчины избили дв...
  • Андрей Сушко
    Ну у меня один ответ. Они ведут себя как  в государстве сателлите или вассале. Ничего не боясь. Только в такого рода ...Политическое шоу:...

Нефтесборную систему установили в поврежденном танкере "Сиг"

Нефтесборную систему установили в поврежденном танкере "Сиг"

Wikimedia/P.Fisxo В машинном отделении танкера "Сиг", который, предположительно, был атакован морским надводным дроном в Керченском проливе, установили нефтесборную систему для откачки нефтеводяной эмульсии, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх