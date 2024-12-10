В Новосибирской области снизился объём нелегального рынка пива

Новосибирская область наряду с Красноярским краем является лидером в Сибири по потреблению пива.На форуме "Дни ритейла в Сибири" специалисты обсудили снижение объёмов нелегального рынка пива в Новосибирской области, которая является одним из лидеров в СФО по потреблению напитка.