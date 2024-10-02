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Украина объявила об испытании баллистической ракеты

Украина объявила об испытании баллистической ракеты

На Украине прошли успешные полетные испытания новой баллистической ракеты. Об этом на форуме оборонных индустрий в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, потерявший легитимность после истечения срока полномочий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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