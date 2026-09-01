Елена Пустовойтова. Из Канады через Киев – в оксфордский Rhodes Trust: что там у тебя за спиной, Христя? Вот уже несколько месяцев, как перестала мелькать в западных СМИ бывшая зампремьера Канады Христя Фриланд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия в ближайши...
- В Литве идет прев...
- Кнутов: США уже г...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым