Самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1» готова к серийному производству

2С25М на испытаниях Российская оборонная промышленность готова начинать серийное производство новой самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1».
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