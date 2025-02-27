Была дача, будет дом. Алтайские садоводства могут стать самостоятельными селами, но не все

Но только если проходят под строгие критерии Алтайский парламент одобрил в первом чтении законопроект о возможности перевода садоводства в полноценный населенный пункт или присоединение к селу или городу.
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