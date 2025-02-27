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Была дача, будет дом. Алтайские садоводства могут стать самостоятельными селами, но не все

Была дача, будет дом. Алтайские садоводства могут стать самостоятельными селами, но не все

Но только если проходят под строгие критерии Алтайский парламент одобрил в первом чтении законопроект о возможности перевода садоводства в полноценный населенный пункт или присоединение к селу или городу.

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